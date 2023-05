Iasul nu are la momentul actual niciun somer de lux. Cea mai mare suma pe care o primeste un iesean de la stat dupa ce a ramas fara un loc de munca depaseste cu putin salariul minim net ("in mana") pe economie, de 1.898 de lei, in conditiile in care au fost ani in care sumele depaseau si 3.000 de lei.Cel mai bine platit somer din judetul Iasi a lucrat in industrie si primeste acum 1.943 de lei pe luna, precizeaza Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Iasi intr-un raspuns ... citeste toata stirea