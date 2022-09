Directoare de spital iesean de nota 10, dar gasita de ANI de "nota 4". A ajuns cu judecata la Inalta Curte

Fosta directoare medicala a spitalului "C.I. Parhon" isi cauta dreptatea in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Agentia Nationala de Integritate a constatat ca Luanda Mititiuc s-a aflat in stare de incompatibilitate, iar Curtea ieseana de Apel a confirmat concluzia inspectorilor. Instanta suprema a tarii urmeaza sa decida daca au avut dreptate.In februarie 2020, un control al ANI a stabilit ca, in perioada 2016-2018, Luanda Mititiuc ocupase simultan pozitia de director medical al ... citeste toata stirea