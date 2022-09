Director din Ministerul Educatiei, "saltat" de DNA! A cerut mii de euro spaga, dar si sa i se sape un put de fantana in curte!

Iar la favorurile solicitate, DNA Brasov a scris in dosarul instrumentat si despre cum directorul din Ministerul Educatiei a cerut sa i se sape un put de fantana in curtea casei.In acelasi dosar, procurorii au mai dispus si masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de alte doua persoane, acuzate de dare de mita, transmitere fictiva a partilor sociale sau actiunilor detinute intr-o societate comerciala in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori a ingreunarii acesteia, respectiv ... citeste toata stirea