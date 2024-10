Discursul care iti taie rasuflarea al directoarei scolii unde vii copil si pleci om. Incredibila poveste a profesoarei care a schimbat viata multor copii

Daniela Orasanu, directoarea Colegiul tehnic de cai ferate "Unirea" Pascani, judetul Iasi, este Directorul anului in Romania, trofeu primit la Gala AVE (Asociatiei pentru Valori in Educatie). In urma cu 9 ani, a preluat un liceu care cadea pe elevi si l-a transformat intr-o nava spatiala (in sensul propriu al cuvantului, deoarece la liceu se fac azi cursuri despre analize de date, modelare 3D, robotica sau pilotare de drone).Profesoara de economie in cadrul liceului, Daniela Orasanu si-a ... citește toată știrea