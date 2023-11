In ultimii ani, clasicele frizerii care erau intalnite in aproape toate cartierele Iasului au inceput sa dispara. Astfel, de cele mai multe ori, in locul acestora au aparut saloane moderne, dedicate in special barbatilor, denumite barbershop. Chiar daca mai tot orasul s-a umplut de astfel de spatii, se pare ca acesta afacere este una prospera.Conform stilistilor, iesenii au inceput, in ultima vreme, sa isi indrepte tot mai mult atentia catre propriul aspect. Astfel, cei care lucreaza in ... citeste toata stirea