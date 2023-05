Primaria a achizitionat dispozitive acustice care vor fi montate la treceri de pietoni semaforizate in sprijinul persoanelor cu dizabilitati. Un astfel de dispozitiv a costat 950 lei, iar municipalitatea a cumparat 32 de aparate, pentru care a platit peste 30.000 lei."Scopul principal este cel de a oferi persoanelor cu deficiente de vedere un instrument care sa-i ajute in cresterea gradului de mobilitate si autonomie personala", se arata in caietul de sarcini al achizitiei. Dispozitivele au ... citeste toata stirea