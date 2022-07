Disputa in premiera nationala la Iasi: parintii cer locuri mai multe la licee, autoritatile resping ideea

Premiera nationala la Iasi. Parintii cer, prin intermdiul unei petitii online, clase mai mari si locuri mai multe la licee. Autoritatile si sindicatele spun sa solicitarea este neintemeiata. Zilele acestea, in mediul on-line iesean a aparut o petitie, ce s-a extins ulterior, prin care se cere suplimentarea locurilor la liceu pentru elevii care se inscriu in aceasta perioada in ciclul preuniversitar.Motivatia din spatele petitiei este ca anul acesta, la evaluarea nationala, a participat un ... citeste toata stirea