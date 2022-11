Disputa pe casa batraneasca: fiul isi acuza mama ca a plecat cu hidroforul, prizele si gainile din poiata

Casa bunicilor, veche de 65 de ani, a devenit obiect de disputa in cadrul unei familii din Parcovaci. Mama si-a dat in judecata propriul fiu, cerandu-i sa achite banii pe care ea i-ar fi investit in renovarea locuintei. De cealalta parte, fiul reclama ca mama i-a golit casa de aparatura electronica si beciul, de vin.Batranii isi vandusera in 2009 casa si terenul aferent de 4.250 mp catre nepot, Daniel P. Fiica batranilor, Viorica A., nu avusese nimic impotriva, actul fiind mai mult formal. ... citeste toata stirea