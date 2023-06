Trei pustani de nici 16 ani, printre care si un seminarist, s-au intrecut la distrugerea pietrelor de mormant dintr-un cimitir. A castigat seminaristul, care a distrus 16 monumente funerare. Baietii au fost trimisi in judecata pentru profanare de morminte in forma agravata, dar noile reglementari privind prescriptia i-au facut scapati.Cei trei pusti, prieteni, isi facusera obiceiul de a merge in Cimitirul Evreiesc din Husi, pentru a fuma. In timpul uneia dintre aceste vizite, in februarie ... citeste toata stirea