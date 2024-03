Distributie stelara la Opera Iasi, in "Tosca", de Puccini

Opera Nationala Romana din Iasi continua sa puncteze intr-un mod special Centenarul Puccini, in acest an implinindu-se o suta de la ani de la trecerea in eternitate a compozitorului italian.Pe 19 martie, de la ora 18:30, in Sala Mare, Opera Iasi a programat spectacolul "Tosca"."Pentru noi, romanii, opera Tosca are o importanta aparte, intrucat prima soprana din lume care a interpretat rolul Floria Tosca a fost o romanca, legendara Hariclea Darclee.La Iasi, continuam seria de spectacole ... citește toată știrea