Distributii de nivel international la spectacolele Operei Iasi

Dupa ce a permis accesul spectatorilor in limita a 30% din capacitatea salii la primele evenimente ale lunii, Gala Primaverii si doua reprezentatii "Tosca", Opera Nationala Romana din Iasi va organiza urmatoarele spectacole fara restrictii, dupa deciziile luate de oficialitati. Drept urmare, Opera ieseana a pus in vanzare noi bilete la evenimentele care se vor mai desfasura in aceasta luna. Acestea sunt: "La Traviata", care va avea loc pe 16 si 17 martie, "Don Pasquale", de pe 20 si "D'ale ... citeste toata stirea