DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Costel Alexe, seful CJ Iasi si a lui Vlad Baba, directorul Scolii de Arte

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus efectuarea urmaririi penale fata de Costel Alexe, seful Consiliului Judetean Iasi si a lui Vlad Baba, directorul Scolii Populare de Arte, in cazul unor angajari in aceste institutii."ALEXE COSTEL, presedinte al Consiliului Judetean Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata; ... citeste toata stirea