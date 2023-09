Primaria Iasi va aloca un buget redus pentru Sarbatorile Iasului din acest an. Cheltuielile estimate se ridica la doar 150.000 lei, potrivit unui proiect de hotarare care va intra in dezbaterea consilierilor locali in sedinta ordinara de maine. Bugetul alocat este unul mic comparabil cu anii precedenti, iar principalul motiv consta in faptul ca municipalitatea nu va contracta in acest an artisti din afara Iasului, consacrati la nivel national.In schimb, concertul traditional din 15 octombrie ... citeste toata stirea