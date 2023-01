DNA a stat 2 ani calare in vami cu ofiteri sub acoperire: soferii-politisti dadeau spaga si filmau totul

Actiune a DNA Iasi ca in filme. Mai multe luni, ofiteri DGA sub acoperire si cativa colaboratori cu identitate atribuita s-au dat drept carausi de oameni si bagaje pe ruta Republica Moldova - Romania - Germania.Misiunea anchetatorilor a avut drept scop identificarea vamesilor si politistilor de frontiera spagari care permit trecerea persoanelor si a marfurilor fara actele necesare.Pe 17 ianuarie, 8 persoane au fost retinute, iar alte 15 plasate sub control judiciar. "In perioada 2021 - 2022, ... citeste toata stirea