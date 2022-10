DNA a trimis in judecata mai multi angajati ai Politiei Locale Iasi intr-un dosar care vizeaza construirea unor imobile

Mai multi angajati ai Politiei Locale Iasi, care la date faptelor aveau functii de conducere, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Dosarul vizeaza construiorea, presupus nelegala, a mai multor imobile in municipiul Iasi. A fost trimis in judecata si un registrator de la Oficiul de Cadastru.Procurorii DNA anunta, joi, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor persoane:GRUMEZA GEORGEL, la data faptelor director executiv adjunct al ... citeste toata stirea