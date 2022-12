DNA face perchezitii la Primaria Iasi. Care este motivul descinderilor. Reactia primarului Mihai Chirica

In urma unor plangeri penale facute de conducerea Primariei Municipiului Iasi in privintamodalitatii de eliberare a unor documente de urbanism, in cursul diminetii de astazi, 12decembrie 2022, politistii din cadrul DIrectiei Nationale Anticoruptie au venit la sediulmunicipalitatii pentru a solicita o serie de documente.Procurorii au solicitat si primesc de la angajatii Primariei Municipiului Iasi o serie dedocumente suport care vizeaza eliberarea unor documente de urbanism emise inperioada 2015 ... citeste toata stirea