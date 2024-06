Doar 30 de candidati inscrisi la UMF

Continua inscrierile pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi prin proba scrisa (test grila). Inscrierile au debutat pe 3 iunie si se vor incheia pe 16 iulie. In prima saptamana au fost depuse doar 30 de dosare complete.Cei de la UMF Iasi spun ca alte 35 de dosare se afla in curs de procesare.Precizam ca pentru ocuparea locurilor subventionate de la bugetul de stat si a locurilor cu taxa in lei, pentru programele de studiu de 360 de ... citește toată știrea