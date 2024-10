Doar 33.876 de ieseni s-au vaccinat antigripal

In doar o saptamana, circa 6.000 de ieseni s-au prezentat la medic pentru ca aveau infectii respiratorii. 209 au avut nevoie de internare internare. Vestea buna este ca numarul acestor infectii respiratorii este in usoara scadere.Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi transmite ca in ultima saptamana s-au inregistrat 5.630 cazuri de infectii respiratorii acute.Practic, au fost cu 297 cazuri mai putine ... citește toată știrea