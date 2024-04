Doar 53.600 de ieseni s-au vaccinat antigripal, in acest sezon

* numarul virozelor respiratorii, in usoara scadere * din totalul infectiilor respiratorii acute inregistrate saptamana trecuta, 3.842 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), 835 sunt pneumonii si 75 sunt cazuri de gripa (42 in saptamana precedenta)Numarul infectiilor respiratorii acute a inregistrat o scadere in ultima saptamana, la Iasi, conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de ... citește toată știrea