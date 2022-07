DOAR cu masca de protectie in spitalele din subordinea Consiliului Judetean Iasi

Purtarea mastii sanitare este in continuare o masura de protectie obligatorie in toate spitalele din subordinea Consiliului Judetean Iasi.La Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva", masura a fost si a ramas obligatorie cu atat mai mult cu cat in unitatea sanitara sunt spitalizate in ultima perioada tot mai multe persoane diagnosticate cu Covid 19.Aceeasi regula este aplicata in continuare si la Spitalul de Pneumoftiziologie."La Spitalul de Pneumoftizilogie Iasi nu s-a renuntat la ... citeste toata stirea