O delegatie numeroasa, asa cum spune cel care face live-ul pe pagina oficiala, in frunte cu Vasile Puscasu si Corneliu Ciucanu au mers la sfarsitul saptamanii trecute la zilele comunelor prin judetul Iasi. Cei doi se pare ca si-au luat in serios misiunea partidului si au inceput sa fie din ce in ce mai prezenti in peisajul rural al Iasului.Suprinzator sau nu, Vasile Puscasu este prezentat ca fiind "domnul doctor".https://fb.watch/mRsEV1ncWW/Liderul partidului AUR este angajat al Academiei ... citeste toata stirea