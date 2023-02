Document - Securitatea avea la Iasi exact 162 de cadre, in 22 decembrie 1989

Pe pagina de Facebook "Viva Historia" a fost prezentat un document care arata cati securesti erau in fiecare judet din tara. Conform sursei citate in Iasi, la data de 22 decembrie 1989, era 162 de cadre de securitate. "Viva Historia" este pagina realizata de istoricul Madalin Hodor si creatorul de continut Tetelu."Cati securisti erau in 1989? In perioada comunista foarte multi romani credeau ca sunt urmariti la fiecare pas de Securitate. Legendele urbane si mitologia raspandita larg mentionau ... citeste toata stirea