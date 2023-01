Doi ani de trafic cu restrictii spre doua mari cartiere ale Iasului. Lucrare de 14 milioane de euro la Pasajul ACB si cele opt deschideri aferente

Pasajul Alexandru cel Bun va fi reabilitat. In acest sens, Primaria a lansat ieri licitatia de executie a lucrarilor, evaluate la aproape 70 milioane lei, echivalentul a circa 14 milioane de euro. Lucrarile presupun reparatii capitale asupra infrastructurii si suprastructurii, inclusiv a caii de rulare pentru tramvaie.Pasajul ACB are o lungime de peste 500 metri, iar partea carosabila are o suprafata de 8.500 mp. Pasajul asigura circulatia rutiera, pietonala si a tramvaielor intre cartierul ... citeste toata stirea