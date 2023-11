Judecatorii de la Tribunalul Olt au dispus arestarea preventiva a doi barbati care au constituit un grup infractional, au confectionat si distribuit droguri cu ajutorul a doi adolescenti de 14 si 15 ani. De asemenea, o femeie a fost pusa sub control judiciar in acelasi dosar."S-a retinut ca, pe parcursul anului 2023, patru inculpati si doi suspecti minori (de 14 ani si 15 ani) au constituit un grup infractional organizat specializat in producerea si comercializarea substantelor cu efect ... citeste toata stirea