Doi barbati, "intoxicati" si cu Covid, dar si cu alcool toxic. Unul dintre ei a murit

S-a dublat numarul pacientilor cu etilism acut prezent in urgenta, in pandemie, avertizeaza medicii. Majoritatea sunt pacienti COVID pozitiv. In plus, continua sa apara cazuri de intoxicatii cu alcool toxic. Ieri, un pacient a murit din aceasta cauza, iar altul se afla in coma la Terapie Intensiva.Un barbat de 48 de ani si-a pierdut viata ieri, dupa ce a consumat o cantitate mai mare de alcool. Bautura se pare ca era contrafacuta, continand mai multi compusi toxici. Barbatul din comuna Schitu ... citeste toata stirea