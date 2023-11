Doi barbati si o femeie sunt cercetati de politisti, dupa ce au fost gasite asupra lor peste 240 de kilograme de materiale pirotehnice."La data de 18 noiembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 20 Politie au depistat doi barbati in varsta de 39, respectiv 28 de ani si o femeie, in varsta de 24 de ani, asupra carora au fost gasite 240 de kilograme de materiale pirotehnice", a transmis, duminica, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca, in ... citeste toata stirea