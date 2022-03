Doi bebelusi cu probleme grave de sanatate au fost transferati din Ucraina in Romania, cu salvarea si elicopterul

Doi bebelusi de doar cateva zile au ajuns in Romania, din Ucraina, cu grave probleme de sanatate, unul confruntandu-se cu sepsis, iar cel de-al doilea cu afectiune hematologica. Doi bebelusi, un baietel de cinci zile si o fetita de 14 zile, cu probleme grave de sanatate au fost transportati cu o ambulanta ucraineana pana la punctul de frontiera cu Romania, in vama Siret, fiind mai apoi predati echipajelor SMURD, aflate la fata locului. In vederea operationalizarii urgente a intregii misiuni ... citeste toata stirea