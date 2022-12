Doi copii raniti in accidentul de autocar de la Pascani au fost externati

Au fost externati inainte de Craciun doi din cei trei copii care au fost victime ale accidentului rutier care a avut loc pe 17 decembrie la intrarea in Pascani.Este vorba despre Silviu si Elena in varsta de 15 si 16 ani."Vor necesita continuarea tratamentului local al plagilor in regim de ambulator precum si program de consiliere psihologica", a precizat dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi.Unul dintre copii, care ... citeste toata stirea