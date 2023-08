Decizia de miercuri a Curtii Constitutionale referitoare la legea de reglementare a pensiilor speciale provoaca reactii pro si contra in randul celor mai cunoscuti juristi ieseni.Fost judecator in cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, profesorul Valerius Ciuca a blamat decizia de declarare a legii ca neconstitutionala, apreciind ca dreptul Parlamentului de a reglementa privilegiile nu poate fi ingradit. Coleg in cadrul Facultatii iesene de Drept, rectorul Universitatii "A.I. Cuza", ... citeste toata stirea