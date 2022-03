Doi generali si sapte colonei pensionari din Iasi s-au hotarat sa intre in afaceri

"E imoral sa fii barbat la 55 de ani si sa astepti pensia", arata gen.(r) Vasile Roman, presedintele COMARM.Doi generali, sapte colonei, cativa maiori si locontenenti-colonei, impreuna cu mai multi subofiteri, cu totii trecuti in rezerva, s-au hotarat sa dea militaria jos din pod si sa faca ordine in Iasi, cu experienta de militari, dar in calitate de antreprenori civili.Generalul in rezerva Vasile Roman, fost comandant al Brigazii 15 Mecanizate "Podu Inalt", sustine ca ideea de a-i aduna ... citeste toata stirea