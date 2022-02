Doi hoti au lasat sute de ieseni fara internet si telefon

* doi ieseni au fost prinsi de politisti in momentul in care furau 400 de metri de cablu de internet si telefonie* cablul, in valoare de aproximativ 17.200 de lei, a fost ridicat in vederea confiscarii, iar cei doi s-au ales cu dosar penal pentru infractiunea de furt calificatCei doi cetateni, unul in varsta de 34 de ani, celalalt de 27 de ani, au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni in momentul in care taiau sute de metri de cabluri ... citeste toata stirea