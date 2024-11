Doi hoti au scapat de condamnare cu ajutorul noului Cod Penal

Am mai scris despre faptul ca Noul Cod Penal este mult mai avantajos pentru infractori, in principal datorita modului in care se calculeaza acum termenul de prescriptie a faptei. Care se calculeaza de la data comiterii faradelegii si nu mai poate fi intrerupt prin depunerea oricarui act la dosar, in timpul urmarii penale. Asa s-a ajuns ca foarte multi dintre inculpati sa scape, nu doar de puscarie, ci si de o pata in cazier, solutia magistratilor fiind cea de incetare a procesului penal. Insa, ... citește toată știrea