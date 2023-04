Doi ieseni ar putea ajunge dupa gratii dupa ce au furat o bicicleta lasata neasigurata. In prima instanta, judecatorii au aplicat simple amenzi penale. Acestea se transforma insa in detentie daca nu sunt platite intr-un termen scurt.In fiecare dimineata, E.A.M. se deplasa la locul sau de munca de la spitalul Arcadia cu bicicleta, pe care si-o lega in rastelul special amenajat. Pe 7 iulie 2021, tanara a neglijat insa sa-si asigure vehiculul. In aceeasi zi, in jurul pranzului, doua persoane ... citeste toata stirea