Doi ieseni au furat un sfert de tona de carnati si pastrama

* hotii au fost incatusati in timp ce se ospatau * prejudiciul a fost estimat la 8.000 lei si n-a putut fi recuperatPrin incheierea finala decamera preliminara, s-a dispus inceperea procesului impotriva celor mai nazdravani hoti din ultimii ani. Fomistii secolului. Paul B. si Cristi C. sunt acuzati de furt calificat in forma continuata, dupa ce au devalizat complet debaraua Mariei H., o incapere de 16 metri patrati, amplasata la demisolul unui bloc din Tatarasi.Femeia, o gospodina in etate ... citește toată știrea