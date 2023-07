Doi ieseni si-au furat propriile masini, la cateva luni dupa ce le amanetasera. Au scapat de acuzatia de furt, intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale. Cu banii pe care au fost insa obligati sa-i plateasca drept despagubiri ar fi putut sa-si cumpere masini noi.Marius si Costel Stanescu au procedat practic in aceeasi maniera. In martie 2015, cei doi au amanetat catre SC House Gold SRL un Audi Q7, contra sumei de 30.000 lei, iar in aprilie, un Jeep Grand Cherokee, pentru care casa ... citeste toata stirea