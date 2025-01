Doi indivizi au vrut sa treaca prin Vama Sculeni cu masinile neinmatriculate

Un cetatean roman si un altul portughez au vrut sa treaca frontiera de stat cu autoturisme radiate din circulatie sau neinmatriculate! Ambii vor raspunde in fata legii, riscand o pedeapsa cu inchisoarea de la cateva luni la cativa ani.Duminica, 12 ianuarie, in jurul orei 17,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, la volanul unui autoturism inmatriculat in Lituania, un cetatean roman, in varsta de 47 de ani. ... citește toată știrea