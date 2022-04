Doi indivizi care au distribuit un clip porno cu minori, prinsi cu ajutorul unui program de identificare faciala

La data de 15 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, au desfasurat o actiune operativa, in judetul Vaslui, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de pornografie infantila si viol.Cauza priveste producerea si distribuirea unui material video cu un pronuntat caracter pornografic, prin intermediul mai multor aplicatii. ... citeste toata stirea