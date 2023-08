Justitia si-a spus primul cuvant intr-un caz de trafic de influenta vechi de 8 ani. Pedepsele aplicate au fost doar cu suspendarea executarii. Pana se va termina de judecat eventualul apel, ar putea sa nu mai ramana nici atat din ele.Marian Nichita si Elena-Karina Talpalariu, fosta Balas, au fost trimisi in judecata la inceputul lui 2019, pentru fapte petrecute in 2015. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Tribunal, Marian Nichita, pe atunci student in anul III la Facultatea de ... citeste toata stirea