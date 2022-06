Doi ministri la Teatrul National - Unirea IT-ului din Romania si Moldova, stabilita la Iasi si parafata la Chisinau (VIDEO)

Romania si Republica Moldova isi vor mobiliza resursele tehnice, financiare si umane pentru dezvoltarea in sectorul IT si pentru elaborarea solutiilor digitale in interesul cetatenilor de pe ambele maluri ale Prutului. In acesta saptamana, la Chisinau, s-a parafat intelegerea prin care cele doua state vecine au constituit o comisie mixta care se va ocupa cu dezvoltarea spatiului digital comun.Prima intalnire dintre liderii digitalizarii statului din Romania si Republica Moldova, a avut loc la ... citeste toata stirea