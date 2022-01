Doi minori si-au inceput cariera infractionala cu furtul unui televizor stricat

De loc din comuna Dolhesti, Marian C. (18 ani) si Andrei P. (16 ani) erau convinsi ca vecinul lor, Victor, face o gramada de bani ca taximetrist. L-au pandit, asteptand sa plece in cursa, apoi i-au spart locuinta. Au sarit mai intai gardul proprietatii, apoi au patruns in casa printr-un paravan a carui usa nu era asigurata. Andrei lumina locul cu lanterna unei brichete, iar Marian s-a apucat de cotrobait. N-ai gasit nimic mai de soi, asa incat s-au multumit cu televizorul LCD din sufragerie. Au ... citeste toata stirea