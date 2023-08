Politistii din cadrul Biroului Rutier Pascani au identificat cei doi conducatori de motociclete care la data de 19 august 2023, in jurul orei 23:00 nu au oprit la semnalul regulamentar al oamenilor legii.Astfel, primul conducator auto, un tanar de 24 de ani a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1450 lei pentru neoprirea la semnalul politistilor si neacordarea prioritatii de trecere pietonilor care au acest drept si cu amenda in cuantum de 6000 lei pentru conducerea motociclului pe ... citeste toata stirea