Doi palestinieni care au incercat sa intre in tara ascunsi intr-un camion condus de un cetatean ucrainean incarcat cu pasta de tomate au fost descoperiti de politistii de frontiera de la Giurgiu. Ei doreau sa ajunga in Germania.Reprezentantii Politiei de Frontiera au transmis joi, ca in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara un autocamion condus de un cetatean ucrainean, in varsta de 41 ani, care transporta pasta de tomate, din Turcia pentru Romania. ... citeste toata stirea