Doi penali se intalnira si-un sondaj ei masluira. Minciunile lui Alexe si Chirica! (P)

Contrar uzantelor politice, duminica la pranz, sefii PNL Iasi au prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, un sondaj electoral, trucat de la un capat la celalalt. Costel Alexe si Mihai Chirica, inculpati in dosare penale cu acuzatii de coruptie si abuz in serviciu, au fost prezentati drept principalii favoriti pentru a obtine functiile de presedinte al Consiliului Judetean, respectiv de primar de Iasi."Gestul lor de publicare a datelor unui sondaj falsificat arata un singur lucru: ... citeste toata stirea