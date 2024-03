Doi "pesti" tineri, pusi la racoare pentru o luna

Doi tineri de 18 ani si 24 au fost bagati in spatele gratiilor dupa ce au pus doua fete sa se prostituieze. Indivizii postau anunturi pe site-uri de matrimoniale apoi le fortau pe fete sa se culce cu barbati si sa le ceara sume mari de bani."La data de 13 martie 2024, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism, politistii Serviciului de Investigatii Criminale cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi au efectuat ... citește toată știrea