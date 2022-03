Doi politisti din Iasi, anchetati pentru contrabanda cu tigari. 5 masini de lux, confiscate

Patru persoane au fost retinute, in timp ce doi politisti de frontiera au fost pusi sub control judiciar, in urma perchezitiilor desfasurate cu o zi in urma de procurorii DIICOT Iasi pentru destructurarea unui grup infractional organizat care se ocupa cu traficul de tigari din Republica Moldova si Ucraina.DIICOT anunta, miercuri, ca, in urma perchezitiilor care au avut loc marti, pe raza judetului Iasi, au fost aduse la audieri 14 persoane. Patru dintre acestea au fost retinute, in timp ce ... citeste toata stirea