Doi proxeneti condamnati cu suspendare, in speranta ca se vor indrepta si vor fi recuperati de societate

Doi indivizi care au determinat-o pe prietena unuia dintre ei sa se prostitueze au scapat de inchisoare. Magistratii Judecatoriei ii condamnasera la cate trei ani de inchisoare, cu executarea in stare de detentie.In apel, apararea aproape ca a transformat victima in agresor, avocatul apreciind ca fata nu a vrut decat sa-si denigreze fostul prieten si sa-si ascunda propria imoralitate. Cei doi nu ar fi facut altceva decat sa-i inlesneasca fetei practicarea prostitutiei, fara a o forta in vreun ... citeste toata stirea