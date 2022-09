Doi pustani au talharit cu pistolul in Nicolina. Judecatorii cauta o cale sa-i reeduce fara puscarie

Doi pustani si-au inceput viata de infractori in stil mare, jefuind un grup de tineri cu pistolul in mana. "Prada" a fost doar una marunta, iar talharii au avut noroc. Tratati ca minori, au primit doar pedepse simbolice.In seara zilei de 28 februarie a anului trecut, un grup de 7 liceeni s-au intalnit in zona parcului Nicolina, pentru a-si stabili programul pe ziua urmatoare, cand unul dintre ei urma sa-si sarbatoreasca ziua de nastere. Au discutat o vreme, dupa care s-au indreptat spre ... citeste toata stirea