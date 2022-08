Doi pustani sunt cei care au murit dupa ce s-au izbit cu motocicleta intr-un TIR langa Pascani. Nu aveau permis

In tragedia de la Cristesti care a avut loc in aceasta dimineata au murit doi tineri, unul de 18 ani, iar celialat de 19 ani.Potrivit politistilor, tanarul care conducea motocicleta nu avea permis pentru nici o categorie de vehicule.Din pacate, in timpul unei depasiri efectuate cu viteza, tanarul a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de un TIR.Amandoi au murit imediat dupa impact. Ei locuiau intr-o localitate din apropierea Pascaniului.Comunicatul politiei:La data de 19 august a. ... citeste toata stirea