Doi soti care exploatau fete sarmane vor lua o pauza de cativa ani

Doi soti au fost condamnati ieri definitiv pentru trafic de minori si proxenetism. Desi faptele pentru care au fost judecati sunt aceleasi, barbatul a primit o sentinta mai aspra, ca recidivist.Ionut si Roxana Lupu fusesera trimisi in judecata in primavara anului trecut, fiind acuzati ca au obligat doua tinere sa practice prostitutia, in perioada 2019-2021. Una dintre fete era minora, avand doar 16 ani. Pentru a le recruta, cei doi soti profitasera de situatia familiala dificila a victimelor, ... citeste toata stirea