Doi soti s-au prabusit cu un ATV intr-o rapa din Iasi adanca de 10 metri: femeia a fost ranita grav

Accident grav cu ATV-ul in judetul Iasi. Doi soti, care parcurgeau un circuit turistic, s-au prabusit intr-o rapa adanca de 10 metri. Barbatul a reusit sa sara din vehicul si a scapat cu rani usoare.Dar sotia lui in varsta de 50 de ani a fost ranita grav. Femeia are multiple fracturi si leziuni la organele interne. A fost preluata de pompieri dupa o interventie dificila, precizeaza Stirile PRO TV.Incidentul s-a petrecut in comuna Ciortesti din judetul Iasi. Vehiculul era condus de sotul ... citeste toata stirea